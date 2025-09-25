Noul transfer al lui Dinamo, inspirat de un jucător de la FCSB

Adrian Mazilu, cel mai nou transfer al lui Dinamo, a dezvăluit cine i-a fost model în carieră, inclusiv un jucător din prezentul lot al FCSB.

Într-un interviu recent, mijlocașul de 20 de ani a spus că a avut ca idol principal pe legendarul Gică Hagi, pe care l-a urmărit îndeaproape încă din copilărie. În plus, Mazilu a vorbit și despre Denis Alibec, atacantul roș-albaștrilor, care i-a plăcut datorită faptului că este stângaci, la fel ca și el, și pentru stilul său de joc agresiv, marcând multe goluri.

„(n.r. Ai vreun model de când erai în adolescentă?) Da, pe Mister Hagi. L-am urmărit foarte mult. A fost şi rămâne un idol pentru mine. Când eram copil mă uitam şi la Denis Alibec.

Îmi placea că era stângaci ca şi mine şi stilul lui de atacant îmi plăcea foarte mult şi că marca foarte multe goluri”, a spus nou-transferatul de la Dinamo, potrivit orangesport.ro.

Mazilu a revenit în această vară în România, fiind adus de Dinamo de la Brighton, după ce nu a confirmat în perioada de împrumut la Vitesse Arnhem și s-a confruntat cu probleme medicale. Fotbalistul este cotat acum la aproximativ un milion de euro și se pregătește să debuteze în tricoul „câinilor” după ce a trecut printr-un program separat de pregătire.