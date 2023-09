Novak Djokovic a mai făcut un pas spre al 24-lea titlu de Mare Șlem! Victorie în 3 seturi cu Taylor Fritz

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (2 ATP, cs 2) s-a calificat în semifinale la US Open, după 6-1, 6-4, 6-4 de americanul Taylor Fritz (9 ATP, cs 9).

Novak Djokovic a devenit jucătorul cu cele mai multe prezențe în semifinale de Mare Șlem, 47

După această victorie, Djokovic, care de luni va redeveni lider mondial, a mai stabilit două recorduri. Este invincibil în sferturi la US Open, câștigând toate cele 13 meciuri jucate de-a lungul timpului.

În plus, a devenit jucătorul cu numărul cel mai mare de prezențe în semifinale de Mare Șlem, 47.

L-a depășit cu un meci pe elvețianul Roger Federer, retras retras din activitate pe 23 septembrie 2023, și cu 9 pe spaniolul Rafael Nadal, care a anunțat că 2024 va fi ultimul an al carierei.

Sârbul a dominat clar meciul cu Fritz, emoții având doar în setul 3, când americanul a făcut break și a egalat la 4. Imediat, însă, Djokovic a câștigat pe serviciul adversarului, după carer a convertit în punct a doua minge de meci, după ce a salvat una de break.

Adversar în semifinale va fi un alt american, Frances Tiafoe (SUA, 10 ATP, cs 10) sau Ben Shelton (SUA, 47 ATP). Pe primul îl conduce cu 3-0 la meciurile directe, iar cu al doilea nu a jucat.

„Nu știu câte posibilități voi mai avea la această vârstă. Mă bucur de fiecare meci cât pot”, a transmis Novak Djokovic

La finalul partidei, cel mai titrat jucător de Mare Șlem, cu 23 de trofee a spus ce înseamnă pentru el să stabilească atâtea recorduri în tenis.

„Este sportul care mi-a oferit atât de multe în viață. Am plecat din Serbia într-o perioadă dificilă a țării mele, cu zonă de război. Am încercat ceva și am fos norocos să reușesc. Am cunoscut lume care m-a ajutat cu pasiune. Părinții mei sunt aici, s-au sacrificat pentru mine.

Este un răsăpuns lung care-mi trece prin cap când văd aceste cifre. Nu știu câte posibilități voi mai avea la această vârstă. Mă bucur de fiecare meci cât pot”, a spus Djokovic.

El s-a referit și la meciurile următoare de la US Open. „Era normal să-l încurajeze pe jucătorul gazdă, e firesc. Îmi place atmosfera de aici, publicul intră în meci și sunt OK cu asta.

Mă alimentez cu energia din tribune, chiar dacă nu e neapărat pentru mine. Am avut meciuri bune pe acest teren, sper să mai fac unul în semifinale”, a mai precizat sârbul.

„M-am tuns înainte de meci, sunt mai aerodinamic, ajung mai repede la mingi”, a spus în glumă Djokovic, după care a redevenit serios.

„Umiditatea este foarte mare, e greu de jucat, dar e la fel pentru ambii jucători, de aceea ne antrenăm. Trebuie să lupți pentru dreptul tău de a te distra.

O să urmăresc meciul (n.r. – dintre Tiafoe și Shelton) din fotoliu, alături de terapeut. Voi bea apă cu lămâie. O să încerc să mă recuperez cât de repede pot. Voi întâlni american. Trebuie să fiu pregătit, indiferent cine vine în semifinale. Sunt carismatici, rapizi”, a încheiat viitorul lider ATP.