Novak Djokovic, declarații despre expulzarea din Australia: ”Sunt pro-alegere!”

Odată cu retragerea lui Roger Federer şi indisponibilitatea îndelungată a lui Rafael Nadal, Novak Djokovic trebuie să se simtă puţin singur în fruntea tenisului mondial. Poate că „Cei trei mari” au dispărut, dar el va fi scris, fără îndoială, unele dintre cele mai frumoase pagini din marea carte a tenisului. Într-un interviu acordat Corriere della Serra în marja Masters 1000 de la Roma, Djokovici a vorbit despre relaţia sa cu cei doi mari rivali ai săi.

„Cu Roger, nu am fost niciodată prieteni, între rivali este imposibil. Dar nu am fost niciodată duşmani. Întotdeauna l-am respectat pe Federer, este unul dintre cei mai mari din toate timpurile. A avut un impact extraordinar, dar nu am fost niciodată apropiat de el. Cu Rafael Nadal, a existat o tentativă de apropiere de el, dar a căzut. Este cu doar un an mai mare decât mine, suntem amândoi zodia gemeni. La început chiar am luat cina împreună, de mai multe ori. Dar chiar şi cu el, prietenia a fost imposibilă. Întotdeauna l-am respectat şi l-am admirat. Datorită lui, şi lui Federer, am crescut şi am devenit ceea ce sunt. Asta ne va uni pentru totdeauna, aşa că le sunt recunoscător. Nadal face parte din viaţa mea. În ultimii 15 ani, l-am văzut mai mult decât pe mama mea”, a spus el.

„Am respectat toate regulile şi nu am pus pe nimeni în pericol, dar am devenit ceva politic, ceva care a pus lumea în pericol. Presa avea nevoie de o ţintă şi s-a îndreptat spre mine. Au pus o etichetă complet falsă pe mine, ceea ce îmi provoacă greaţă. Până la urmă, o persoană care este singură cu mass-media nu are nicio şansă. O mulţime de oameni au renunţat la mine. În aceste momente vezi adevărata faţă a oamenilor. O mulţime de oameni mi-au întors spatele, inclusiv jucătorii şi unii organizatori”.

„Nouăzeci şi cinci la sută din ceea ce s-a scris şi s-a spus despre mine la televiziune în ultimii trei ani este complet fals. Nu sunt anti-vaccin şi nu am spus niciodată că sunt, şi nici nu sunt pro-vaccin. Sunt pro-alegere, apăr libertatea de alegere. Este un drept fundamental al omului de a fi liber să decizi ce îţi injectezi sau nu în corp. Când m-am întors din Australia, am explicat punctul meu de vedere celor de la BBC, dar au eliminat o mulţime de propoziţii, cele care nu se potriveau. Aşa că nu am mai vorbit niciodată despre această poveste”, a spus Djokovic.