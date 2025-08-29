Novak Djokovic este deranjat de mirosul de marijuana care vine din tribune la US Open

La Flushing Meadows, nu doar agitaţia neîncetată a publicului este neplăcută. Mirosul de marijuana, legalizată în 2021 în statul New York, continuă să-i deranjeze şi pe jucători. Ultimul pe listă – Novak Djokovic!

Primul care a ridicat problema a fost Casper Ruud

Novak Djokovic şi-a exprimat frustrarea pe această temă: „Este acolo, îl simţi cu adevărat, nu e ca şi cum l-ai putea ignora.

Unii oameni sunt mai deranjaţi decât alţii. Nici eu nu sunt un fan al acestui miros; nu e plăcut. Dar este permis aici şi trebuie să-l accepţi.

Poţi mirosi marijuana peste tot, de la terenurile de antrenament până la terenurile unde ne jucăm meciurile. Aşa este…”, a spus Djokovic, în completarea declaraţiei lui Casper Ruud, cel care a tras primul semnalul de alarmă, după victoria sa din primul tur:

„Pentru mine, este cel mai rău lucru la New York. Mirosul este omniprezent, chiar şi pe terenuri.

Trebuie să-l accepţi, dar nu este mirosul meu preferat. Este destul de iritant să joci, să fii obosit şi la câţiva metri distanţă, cineva să fumeze iarbă. Nu putem face nimic în privinţa asta decât dacă se schimbă legea, dar mă îndoiesc”, a spus norvegianul.