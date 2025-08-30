Novak Djokovic este în optimi la US Open, după ce a trecut de Cameron Norrie

Jucătorul clasat pe locul şapte a jucat un prim set excelent, în care a pierdut doar două puncte la serviciu şi a reuşit 17 lovituri câştigătoare, dar o pauză medicală în afara terenului după al nouălea game i-a îngrijorat pe fanii din stadionul Arthur Ashe cu privire la perspectivele sale.

Cvadruplul campion al US Open s-a ţinut de partea inferioară a spatelui la sfârşitul primului set, după o mişcare ciudată la fileu pentru a respinge reflex o minge care se afla deasupra şi în spatele capului său. Înainte de a se alinia pentru a servi pentru set la 5-4, jucătorul în vârstă de 38 de ani a părăsit stadionul Arthur Ashe pentru a primi tratament în vestiar de la fizioterapeutul ATP Clay Sniteman.

Djokovic a fost tratat şi la prima schimbare de teren din setul al doilea, dar de la acel moment a părut să nu mai aibă probleme pentru restul meciului.În optimi, Djokovic îl va înfrunta pe germanul Jan-Lennard Struff, care l-a învins pe semifinalistul din 2024, Frances Tiafoe, cu 6-4, 6-3, 7-6(7).

Djokovic a câştigat al 24-lea şi cel mai recent titlu major la Flushing Meadows în 2023.