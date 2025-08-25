Novak Djokovic este în turul doi la US Open: „În setul doi a fost o luptă de supravieţuire”
Novak Djokovic, locul 7 mondial, l-a învins pe americanul Learner Tien, numărul 50 ATP, scor 6-1, 7-6 [3], 6-2, şi s-a calificat în turul al doilea al US Open.
În turul doi, Djokovic va evolua cu un alt american, Zachary Svajda, venit din calificări şi locul 145 mondial.
„Am început foarte bine. La 20 de minute după începerea primului set, mă simţeam bine. Apoi, la începutul celui de-al doilea set, au fost schimburi lungi şi am început să mă simt mai puţin bine. Nu ştiu de ce. M-a surprins cât de rău m-am simţit în al doilea set. Nivelul meu a scăzut şi am făcut multe greşeli care l-au readus în joc. Mă bucur că am reuşit să mă mobilizez pentru setul al treilea, care nu a fost atât de rău. Felul în care m-am simţit în setul al doilea mi-a îngreunat foarte mult viaţa pe teren. Partea bună este că acum voi avea două zile de odihnă. Da, este îngrijorător. Nu ştiu ce mi s-a întâmplat. Nu am nicio accidentare sau altceva. Nu reuşeam să-mi revin între puncte. Trebuia să dau tot ce aveam mai bun şi am reuşit în primul set. În al doilea, a fost o luptă pentru supravieţuire. Dar, când a contat cu adevărat, am reuşit să trimit mingea în teren cu o dată mai mult decât el. Era mai degrabă o senzaţie generală, o incapacitate de a-mi reveni între puncte după schimburi lungi”, a declarat Djokovic.