Novak Djokovic este pregătit pentru turneele din Statele Unite: „Dacă nu aș fi motivat, nu aș fi aici”

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic va juca în Statele Unite pentru prima dată după aproape 2 ani.

„Dacă nu aș fi motivat, nu aș fi aici”, a spus Novak Djokovic înaintea turneului de la Cincinnati

În 2021 a fost învins în finală la US Open de rusul Daniil Medvedev cu 4-6, 4-6, 4-6, iar în anul următor nu a putut intra pe teritoriul Statelor Unite, deoarece nu era vaccinat anti covid-19.

Ocupantul locului 2 ATP va debuta miercuri la Cincinnati, direct în turul 2, împotriva lui Alejandro Davidovich-Fokina (Spania, 23 ATP) sau a lui Tomas Martin Etcheverry (Argentina, 31 ATP).

El a câștigat turneul de cinci ori, în 2008, 2009, 2011, 2012 și 2015, iar la ultima prezență, în 2019, a fost învins în semifinale de Medevedev, cu 6-3, 3-6, 3-6.

„Trebuie să continui și să găsesc motivație pentru ceea ce urmează, pentru provocările pe care le am înaintea mea, de aceea sunt aici. Dacă nu aș fi motivat, nu aș fi aici.

După mulți ani de tenis profesionist, cred că am o șansă de a alege să joc la turneele la care vreau cu adevărat să joc. Și am vrut să fiu aici la Cincinnati și la US Open.

Nu am mai fost în Statele Unite de doi ani, așa că sunt evident încântat și așteptam cu nerăbdare să vin. Nu am mai jucat la Cincinnati din 2019, e frumos să mă întorc”, a spus cel mai titrat jucător de Mare Șlem, cu 23 de trofee.

Novak Djokovic regretă că nu și-a asumat mai multe riscuri în finala de la Wimbledon

Fostul lider ATP s-a referit și la eșecul din finala de la Wimbledon, al treilea turneu de Mare Șlem al anului, când a fost învins de spaniolul Carlos Alcaraz cu 6-1, 6-7 (6), 1-6, 6-3, 4-6.

„Nu este nici primul, nici ultimul meci pe care l-am pierdut, așa că am trecut peste acea înfrângere într-o singură zi. Am avut nevoie de o odihnă bună, de timp cu familia mea și de asta am avut parte. Evident că regret că nu mi-am asumat mai multe riscuri în acea finală.

Conduceam cu un set și avusesem niște mingi de set în cel de-al doilea și simțeam că sunt aproape să mă distanțez. El a jucat un meci bun, rezultatul e binemeritat de el, pentru că a jucat mai bine în momentele importante. Asta am spus și după finală. Cred că a câștigat meritat și gata, eu merg mai departe”, a declarat Djokovic.