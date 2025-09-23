Novak Djokovic participă de la Shanghai

Organizatorii turneului Masters 1000 de la Shanghai au anunțat marți participarea lui Novak Djokovic la ediția programată între 1 și 12 octombrie.

Tenismenul sârb, în vârstă de 38 de ani, revine în competiție după eliminarea din semifinalele US Open în fața lui Carlos Alcaraz.

Anul trecut, Djokovic a pierdut finala de la Shanghai în fața lui Jannik Sinner (7-6 [4], 6-3).

De-a lungul carierei, jucătorul cu 24 de titluri de Grand Slam a cucerit de patru ori trofeul la Shanghai, în 2012, 2013, 2015 și 2018, când l-a învins pe Borna Coric.