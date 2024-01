Novak Djokovic rămâne în cursă pentru al 11-lea trofeu la Australian Open! Victorie muncită cu Alexei Popyrin

Jucătorul sârb de tenis s-a calificat în turul 3 la Australian Open și rămâne în cursa pentru obținerea celui de-al 11-lea trofeu la Melbourne.

Novak Djokovic s-a calificat în turul 3 la Australian Open, după ce l-a învins pe Alexei Popyrin

Liderul clasamentului mondial și principalul favorit al competiției l-a învins cu 6-3, 4-6, 7-6 (4), 6-3 pe australianul Alexei Popyrin (43 ATP), în 3 ore și 12 minute.

În urmka acestui rezultat, Djokovic a ajuns la un bilanț de 14 victorii și o singură înfrângere în fața australienilor la turneele de Mare Șlem.

Singurul care a reușit să-i pună piedică în drumul spre trofeu a fost Lleyton Hewitt, în 2006, în chiar primul loc meci direct, cu 6-3, 6-1, 6-2, în turul 3 la US Open.

Popyrin a avut o șansă imensă să-l elimine pe sârb. A ratat patru mingi de set, toate pe serviciul adversarului, în actul al treilea, când conducea cu 5-4. O palidă consolare ar fi că a salvat patru mingi de meci până ca Nole să se impună.

„Nu am făcut nimic deosebit. În setul al doilea el a fost mai bun și merită toate aplauzele. În tie-break am pus o minge în plus pe teren comparativ cu el (n.r. – pe serviciul advers).

Nu am făcut cel mai bun joc al meu. El a venit cu un plan tactic foarte bine pus la punct”, a spus la final deținătorulo titlului.

„Nu intru în detalii despre cum mă simt, dar nu sunt la 100%”, a recunoscut Novak Djokovic

Următorul adversar al lui Djokovic este argentinianul Tomas Martin Etcheverry (30 ATP, cs 30), pe care-l conduce cu 2-0 la meciurile directe.

În optimi va da peste un cap de serie, Adrian Mannarino (Franța, 20 ATP, cs 20) sau Ben Shelton (Statele Unite, 16 ATP, cs 16), iar în sferturi l-ar putea întâlni pe Taylor Fritz (Statele Unite, 12 ATP, cs 12) sau Stefanos Tsitsipas (Grecia, ATP, cs 7).

„Ar trebui ca în următoarele meciuri să măresc viteza, să găsesc forma cea mai bună. În primele tururi la un astfel de turneu joci cu adversari care nu au nimic de pierdut.

Vin pe terenul central să facă cel mai bun meci al lor. Trebuie să găsești o modalitate de a câștiga”, a completat Djokovic.

„Nu intru în detalii despre cum mă simt, dar nu sunt la 100%. Am mai fost așa în trecut. Sper să cresc o dată ce avansez în turneru. E avantajul unei zile de pauză între meciuri”, a încheiat sârbul.