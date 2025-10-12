Novak Djokovic, răspuns direct când a fost întrebat de marele său rival Rafael Nadal: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el”

Cei doi mari tenismeni au avut nenumărate bătălii în arenele lumii și au creat emoții pentru fanii de pretutindeni, însă între ei nu există decât un respect uriaș. Și asta a spus-o chiar Novak Djokovic atunci când a fost întrebat de Rafael Nadal.

De ce nu poate Novak Djokovic să fie prieten cu Rafael Nadal

Ultimii 20 de ani din tenis au fost dominați cu autoritate de tripleta Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, dar sârbul a recunoscut că rivalitatea din teren face practic imposibilă o relație de prietenie între ei.

”Nadal e doar cu un an mai mare decât mine și ambii suntem în zodia Gemeni. Am ieșit de două ori la masă, dar nu voi fi niciodată prieten cu el. L-am respectat și l-am admirat mereu enorm. Datorită lui și a lui Federer am crescut și am devenit cine sunt astăzi.

E ceva ce ne va uni pentru totdeauna și voi fi mereu recunoscător pentru asta. Nadal e parte din viața mea. L-am văzut în ultimii 15 ani mai mult decât am văzut-o pe mama, dar nu am fost niciodată prieteni. Între rivali, pur și simplu nu se poate. Însă nu suntem nici dușmani”, a declarat Djokovic, conform .