Novak Djokovic s-a calificat în semifinale la Mastersul de la Paris! Șanse mari pentru sârb să termine anul pe locul 1 ATP

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (1 ATP, cs 1) s-a calificat în semifinalele Mastersului de la Paris.

„Am jucat unul dintre cele mai proaste tie-break-uri din toată viața mea”, a recunoscut Novak Djokovic

El l-a învins pe danezul Holger Rune (7 ATP, cs 6) cu 7-5, 6-7 (3), 6-4 în 2 ore și 50 de minute, după ce a ratat o primă minge de meci în setul 2, pe serviciul adversarului.

A fost a a 16-a victorie consecutivă în circuitul ATP, Djokovic ajungând la 76-a de semifinale în turneele Masters, la fel ca spaniolul Rafa Nadal.

„A fost un meci destul de asemănător cu cel pe care l-am avut aici anul trecut, cu suișuri și coborâșuri constante, totul fiind decis în doar câteva puncte. Azi am jucat unul dintre cele mai proaste tie-break-uri din toată viața mea, dar am știut să-mi revin în al treilea set.

Dacă nu aș fi pregătit pentru provocări de acest calibru, nu aș concura. Cred că m-am născut pregătit pentru aceste bătălii, dar când îți dedici toată energia îmbunătățirii permanente, primești recompense. Încă mi-e foame de trofee și vreau să continui să câștig”, a spus el la final.

Djokovic are un sezon de senzație, cu trei victorii finale în turneele de Mare Șlem: 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) la Australian Open cu grecul Stefanos Tsitsipas, 7-6 (1), 6-3, 7-5 la Roland Garros cu norvegianul Casper Rudd și 6-3, 7-6 (5), 6-3 la US Open cu rusul Daniil Medvedev.

Novak Djokovic are șanse mari să termine anul pe locul 1 ATP dacă se impune la Paris

În plus, a pierdut finala la Wimbledon, în fața spaniolului Carlos Alcaraz, în set decisiv: 6-1, 6-7 (6), 1-6, 6-3, 4-6.

El îl va întâlni în semifinale la Paris pe rusul Andrey Rublev (5 ATP, cs 5), care a trecut cu 4-6, 6-3, 6-1 de australianul Alex de Minaur (13 ATP, cs 13), acesta din urmă ratând orice șansă de a se califica la Turneul Campionilor.

Meciul are loc azi, de la ora 18:00, iar Djokovic conduce cu 4-1 la meciurile directe. Rublev s-a impus în 2022, în finală la Belgrad. Sârbul are două victorii chiar în acest an, în sferturi la Australian Open, cu 6-1, 6-2, 6-4, și tot în sferturi, la Wimbledon, cu 4-6, 6-1, 6-4, 6-3.

În cealaltă semifinală, programată la ora 15:00, adversari sunt bulgarul Gligor Dimitrov (17 ATP) și Tsitsipas (4 ATP, cs 7), care a ajuns la a 300-a victorie a carierei în circuitul ATP.

În acest moment, Djokovic are un avans de 1.090 de puncte față de Alcaraz. Dacă se impune la Paris, Novak va pune 1.490 de puncte între el și spaniol.

Următoarea competiție, ultima a anului, este Turneul Campionilor, care va avea loc la Torino între 12 și 19 noiembrie.

Un jucător care câștigă toate cele cinci meciuri primește 1.500 de puncte. Este, toituși, destul de greu de crezut că Alcaraz se va impune fără să piardă nicio partidă, iar sârbul le pierde pe toate cele trei din grupă.