Novak Djokovic s-a impus a 7-a oară la Mastersul de la Paris! Sârbul poate încheia anul pe locul 1 ATP

Sârbul Novak Djokovic (1 ATP) a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Paris-Bercy, pentru a șaptea oară în carieră.

Novak Djokovic s-a mai impus la Mastersul de la Paris în 2009, 2013-2015, 2019 și 2021

El l-a învins în finală pe bulgarul Grigor Dimitrov (17 ATP) cu 6-4, 6-3, în 99 de minute. Djokovic, afectat de un virus stomacal la începutul săptămânii, a cucerit al şaptelea titlu în sala pariziană, 2009, 2013-2015, 2019 și 2021.

El și-a trecut în palmares al 40-lea la un turneu Masters 1.000, după a 58-a finală de acest gen. toate cele trei performanțe reprezintă recorduri. Sârbul de 36 de ani a ajuns la 18 victorii la rând, fiind învins ultima oară de spaniolul Carlos Alcaraz în finala de la Wimbledon.

După ultimul punct, Dimitrov a izbucnit în lacrimi, fiind consolat de adversarul și bunul lui prieten.

„Pentru adversarii mei e greu în fața mea. Pentru Grigor au fost și emoții, dar a jucat un tenis formidabil.

Este o victorie foarte dulce pentru mine. A fost o săptămână dificilă. Am fost aproape să pierd ultimele 3 meciuri, am fost puțin norocos. Acum am făcut un joc mai solid”, a spus el, imediat după meci.

Novak Djokovic poate încheia anul 2023 pe locul 1 ATP

Dimitrov, locul 17 mondial, a jucat a doua sa finală la un turneu Masters 1.000. Bulgarul nu a mai câştigat niciun titlu de la Turneul Campionilor din 2017, performanţă ce l-a propulsat pentru scurt timp pe poziţia a treia în ierarhia internaţională.

Djokovic este deţinătorul recordului de trofee de Mare Şlem (24), zece fiind cucerite la Australian Open în tot atâtea finale.

Sârbul a câştigat la Paris al şaselea său turneu în acest sezon, egalându-l pe Carlos Alcaraz. Ei sunt urmaţi de Daniil Medvedev (5) şi Jannik Sinner (4).

Djokovic a cucerit 97 de titluri la simplu în cariera sa, fiind devansat doar de americanul Kimmy Connors (109) și elvețianul Roger Federer (103), ambii retrași din activitate.

Cu cele 40 de titluri în turneele Masters 1.000, el îi devansează pe Rafael Nadal (36) şi Roger Federer (28). Djokovic se va pregăti acum pentru Turneul Campionilor, care va avea loc între 12 și 19 noiembrie, la Torino, cu participarea celor mai buni opt jucători ai lumii.

De mâine, el va avea un avans de 1.490 de puncte față de spaniolul Carlos Alcaraz. Un jucător care câștigă toate cele cinci meciuri primește 1.500 de puncte.

Este, totuși, destul de greu de crezut că Alcaraz se va impune în Italia fără să piardă nicio partidă și sârbul va fi învins de fiecare dată în grupă.