Novak Djokovic s-a rezoltat după calificarea în semifinala Cupei Davis: „În 20 de ani de nu mi s-a întâmplat așa ceva! E scandalos”

Serbia s-a calificat în finala Cupei Davis s-a calificat în semifinala Cupei Davis, dar Novak Djokovic a răbufnit la finalul meciului.

„În 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat așa ceva”, a spus Novak Djokovic, referindu-se la testarea antidoping de dinaintea meciului

Liderul clasamentului mondial l-a învins pe Cameron Norrie cu un dublu 6-4, după ce Miomir Kecmanovic a trecut de Jack Draper cu 7-6 (2) 7-6 (6), astfel că meciul de dublu a fost anulat.

La sfârșitul confruntării cu Norrie, Djokovic a avut reproșuri la adresa organizatorilor. „Nu mi s-a făcut încă un test complet anti-doping, pentru că nu mi-au luat sânge. Un om stă într-un colț, mă urmărește ore întregi. Am avut o discuție cu el, pentru că în 20 de ani de carieră nu mi s-a întâmplat așa ceva.

Am fost anunțat de acest lucru cu o oră și jumătate înainte de meci. Am rutina mea și nu am nevoie să fiu distras. Să mă gândesc la faptul că trebuie să-mi ia sânge, să mă gândesc dacă voi putea să dau o probă de urină… O decizie complet ilogică”, a spus sârbul.

„În tot meciul a fost lipsă de respect”, a răbufnit Novak Djokovic, referidu-se la spectatori

Cel mai titrat jucător din istoria tenisului susține că toată această poveste este scandaloasă. „Când am vorbit cu reprezentantul agenției de dopaj, mi-au spus că motivul a fost că va fi foarte târziu după meci și, de asemenea, să dea celeilalte echipe timp să se odihnească, dar apoi le-am spus că cine va câștiga duelul din această seară nu va juca mâine oricum.

Am susținut întotdeauna testarea, dar nu înainte de meci. Ce se va schimba? Voi fi acolo când meciul se va termina, testează-mă atunci. Acest lucru este scandalos. Nu este nimic de ascuns, dar există și unele limite”, a mai precizat Djokovic, potrivit Express.

El i-a criticat și pe spectatori. „În tot meciul a fost lipsă de respect, dar mă aștept la asta în Cupa Davis.

Este normal ca suporterii să depăşească uneori limitele. În focul acţiunii, uneori reacţionăm şi noi şi arătăm că nu tolerăm acest timp de comportament. Pot să facă ce vor, dar voi avea mereu răspuns”, a încheiat liderul clasamentului ATP.