Novak Djokovici consideră că formatul turneelor Masters 1000 este „mult prea lung”

Fostul număr 1 mondial Novak Djokovici consideră că formatul majorităţii turneelor Masters 1000, prelungite la douăsprezece zile în loc de o săptămână, este „mult prea lung”.

Câştigător a 24 de titluri de Grand Slam şi 40 de Masters 1000, cele mai importante turnee din circuitul masculin după cele patru majore, sârbul nu a mai jucat meciuri oficiale de la înfrângerea din semifinalele de la Wimbledon, din iulie.

Absent de la Masters 1000 de la Toronto (27 iulie-7 august), numărul 7 mondial trebuia iniţial să participe la Masters 1000 de la Cincinnati (7-18 august), dar s-a retras cu puţin înainte de începerea turneului, prelungit la douăsprezece zile în 2025, la fel ca cel de la Toronto. „Voiam să petrec mai mult timp cu familia mea. Cred că mi-am câştigat dreptul, luxul de a alege turneele la care vreau să particip”, a declarat sârbul cu două zile înainte de începerea US Open, unde va încerca din nou să câştige un al 25-lea titlu record de Grand Slam.

„Sincer să fiu, nu mai apreciez” formatul actual al Masters 1000, care durează acum aproape două săptămâni, cu excepţia turneelor de la Monte-Carlo (teren de zgură) şi Paris (teren dur indoor), a explicat el. „Este mult prea lung pentru mine. Mă concentrez în primul rând pe turneele de Grand Slam. Nu am alt calendar” în afară de cele patru turnee de referinţă ale tenisului mondial (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open).

„Mi-ar plăcea să particip la mai multe turnee. Dar, în prezent, avem, să zicem, douăsprezece turnee de Grand Slam pe an. Turneele de Grand Slam durează două săptămâni”, iar şapte dintre cele nouă turnee Masters 1000 „aproape două săptămâni”, a subliniat Djokovici, care va intra în competiţie duminică la New York. „S-ar putea să ratez ziua de naştere a fiicei mele. Este pe 2 septembrie”, prima zi a sferturilor de finală ale US Open. „Este genul de evenimente pe care nu vreau să le mai ratez în viitor”, a explicat el.

Dar, în ciuda criticilor unor jucători, „nu văd cum” ATP ar putea reveni la Masters 1000 de şapte zile în loc de douăsprezece, a estimat sârbul. „Contractele sunt bine încheiate. Din câte am înţeles, au fost semnate pentru treizeci de ani. Îi susţin” pe jucătorii care se plâng, „dar când ar fi trebuit să se activeze, în perioada negocierilor şi a luării deciziilor, jucătorii nu au participat suficient” la dezbateri, a regretat Djokovici.