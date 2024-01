„Nu am făcut o partidă bună, nu am jucat bine deloc!”-Daniel Niculae a spus lucrurilor pe nume după victoria Rapidului cu Dinamo!

Rapid a câștigat sâmbătă seară cu scorul de 2-1 în fața rivalei Dinamo. Jocul prestat de elevii lui Bergodi nu l-a convins pe Daniel Niculae.

Oficialul giuleștenilor a declarat că echipa sa nu a jucat deloc bine. Iată ce a subliniat în legătură cu prestația Rapidului.

„Nu am făcut o partidă bună, nu am jucat bine deloc!”

„Foarte greu, cum a fost și meciul cu Craiova. Nu am făcut o partidă bună, nu am jucat bine deloc. Am avut două penalty-uri. Dacă nu am fi câștigat, era viciere de rezultat.

Am crezut, avem jucători de calitate. E un jucător bun (n.r. Borisav Burmaz), de aceea a ajuns la Rapid. Azi am făcut o partidă slabă și trebuie să luăm măsuri.

Am arătat puțin obosiți. Am arătat un fotbal foarte sărac. Valoarea la final și-a spus cuvântul.

Ne-am fi dorit ca suporterii să fie aici. Acum băieții merg să-i salute în Giulești”, a spus Daniel Niculae, conform Digi Sport.