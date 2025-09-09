„Nu are sens să trăiesc o nouă experienţă fără ei”, un fost portar al echipei Valencia se retrage din activitate pentru a sta alături de fetiţa sa bolnavă

Portarul Jaume Doménech, liber de contract după expirarea contractului cu Valencia în această vară, a decis să pună capăt carierei sale, la 34 de ani, din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale.

Spaniolul în vârstă de 34 de ani a explicat pe larg motivele acestei decizii într-un interviu acordat VCF Media la câteva ore după anunţarea retragerii sale.

„Are legătură cu fiica mea. De când s-a născut, are o problemă de sănătate care s-a intensificat”, a mărturisit el.

„În ultimii ani, nu am jucat atât de mult pe cât mi-aş fi dorit din cauza accidentărilor şi, împreună cu familia mea, ne-am gândit să petrec un an departe de casă (după expirarea contractului). Dar în timpul verii, a apărut o situaţie specială cu fiica mea, iar a trăi o nouă experienţă fără ei nu are niciun sens. Sunt un tată căruia îi place să fie alături de familie şi am considerat că este momentul potrivit să mă opresc şi să am grijă de familia mea”, a declarat Domenech, care mai are şi un băiat.

Deşi a recunoscut că a fost „o zi emoţionantă şi dificilă”, deoarece nu intenţiona să se retragă chiar acum, Jaume Doménech a vrut să reţină doar aspectele pozitive. „Nu pot să mă plâng de nimic, mi-am realizat toate visele datorită FC Valencia. Uneori, anumite situaţii scapă de sub controlul nostru şi trebuie să ne adaptăm, să fim puternici, să le facem faţă aşa cum se prezintă, cu responsabilitate. Situaţia este specială şi nu am nicio problemă să părăsesc fotbalul.”

Jucătorul din Valencia a disputat 122 de meciuri cu clubul, în cadrul căruia şi-a petrecut întreaga carieră profesională, punctată de titlul din Cupa Spaniei în 2019. „Acum câţiva ani, am fost intervievat pe teren şi am fost întrebat dacă intenţionez să părăsesc Valencia. Am răspuns că obiectivul meu era să rămân toată viaţa şi să câştig un trofeu într-o zi”, povesteşte el. „Sunt foarte fericit pentru că îmi place să-mi ţin promisiunile şi acest lucru s-a realizat. În acea zi, am dat cu toţii 100% şi de aceea am câştigat. A fost o zi minunată. Sunt emoţionat când mă gândesc la asta.”

Printre momentele sale cele mai memorabile, Jaume Doménech păstrează şi o amintire de neuitat despre debutul său, pe 12 septembrie 2015, împotriva echipei Gijón. „Este o dată care îmi este foarte dragă. Mi-a fost foarte greu să ajung până acolo, am dat tot ce am avut în mine şi a fost cu adevărat special.”