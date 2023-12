„Nu avem un prim 11 fix!”-Reacția lui Charalambous după ce FCSB a părăsit Cupa României!

FCSB nu a reușit calificarea în sferturile Cupei României. Bucureștenii au părăsit și în acest an competiția încă din grupe după 0-2 cu FCU Craiova.

Elias Charalambous a oferit o primă reacție după rezultatul dezamăgitor. Iată ce a spus tehnicianul cipriot.

„Nu avem un prim 11 fix!”

„Din păcate, nu am trecut mai departe, ceva ce am fi vrut înainte de meci. Am luat două goluri, cel de-al doilea foarte ușor. Am avut din nou dificultăți în a marca. Ne-am creat șanse, dar nu destule.

Trebuie să ne îmbunătățim cât mai repede posibil! Atât eu, cât și jucătorii. Trebuie să ne asumăm responsabilitatea și să schimbăm situația de urgență. Fără scuze sau altceva.

Nu avem un prim 11 fix. Avem un lot și contăm pe oricine, pentru mine nu contează cine începe, nu avem locuri fixate în primul 11. Toți sunt importanți, avem un meci duminică, Cupa e gata și ne concentrăm pe partida din weekend.

Când nu marchezi e ceva ce mă îngrijorează. N-o să spun prea multe. Nu cred că trebuie să spunem acum prea multe, e timpul să arătăm pe teren”, a spus Elias Charalambous, după eșecul cu FCU Craiova.