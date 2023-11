„Nu cred că Mircea Lucescu se poate implica la Dinamo!”-Cine este tehnicianul român care nu crede în acest scenariu!

Mircea Lucescu este liber de angajament după ce a plecat de la Dinamo Kiev. Ovidiu Sabău, antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit despre „Il Luce”.

Mai exact, Sabău consideră că Lucescu nu va veni la Dinamo. Iată cum a motivat.

„Nu cred că Mircea Lucescu se poate implica la Dinamo!”

„Este un om pentru care am tot respectul, un om incredibil. L-am cunoscut foarte bine, am lucrat împreună mai bine de 10 ani de zile și știu ce înseamnă pentru el această meserie și cât iubește fotbalul. Am învățat să gândesc jocul de fotbal cu domnul Lucescu, lucra în detaliu fiecare moment, porțiune din joc. Te făcea să gândești, să înțelegi jocul de fotbal. Pe mine m-au marcat acele momente, mai ales că eram foarte tânăr când am ajuns la Dinamo.

Nu cred că Mircea Lucescu se poate implica la Dinamo. Poate doar ca și consilier, un om care să vină cu un sfat” a spus, Ovidiu Sabău, pentru Playsport.