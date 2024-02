„Nu digerăm bine deloc!”-Alexandru Albu a comentat eșecul usturător cu Poli iași!

Rapid a trăit un șoc sâmbătă seară în deplasare. Giuleștenii au cedat pe terenul celor de la Poli Iași (1-3).

Alexandru Albu a oferit o primă reacție după meciul de coșmar. Iată ce a spus mijlocașul formației bucureștene.

„Nu digerăm bine deloc!”-

„Nu digerăm bine deloc. Am început bine partida, cu câteva ocazii uriașe. Nu am luat decizii bune în 30 de metri. Puteam să intrăm cu 2-0 la pauză. Am avut situații foarte bune pe contraatac. Am greșit și ei au intrat în joc. Toți am greșit, nu doar unul.

Indiferent cine greșește, trebuie să ne ridicăm de jos. Urmează meciul cu UTA Arad și trebuie să câștigăm. Nu resimțim presiunea. Dacă o resimțeam, nu câștigam cinci meciuri. Trebuie să fim mai lucizi acolo în față. E păcat să nu luăm cele mai bune decizii.”, a declarat Alexandru Albu, la finalul partidei cu Poli Iași.