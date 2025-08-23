„Nu e echipă care să se bată la campionat”. Concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus

Marius Baciu a tras o concluzie fermă despre Rapid, după victoria chinuită cu Metaloglobus, scor 2-1, în etapa a șaptea a Ligii 1. „Dina” Grameni și Elvir Koljic au marcat pentru trupa lui Costel Gâlcă în deplasarea de la Clinceni.

„Chinuitor, dar vezi ce înseamnă fotbal, punctele vorbesc, peste 2-3 zile se uită tot şi vor putea construi. Cum arată nu văd o echipă care sa se bată la campionat, Metaloglobus a jucat de au putut ei, dar s-au ridicat la nivelul jocului Rapidului.

Rapidul azi nu prea… până la urmă e victorie, multe nu sunt de analizat. Nu poţi face diferenţa de Şelimbar – Sepşi care s-a jucat înainte şi ăsta, meci modest, foarte modest. Foarte greu în lupta la titlu. Nu am văzut să pună presiune, am văzut o echipă mulţumită”, a declarat Marius Baciu, conform primasport.ro.