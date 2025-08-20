Nu mai e loc de întoarcere: World Boxing introduce testele obligatorii de gen pentru bărbați și femei la competițiile sale

World Boxing a anunţat obligativitatea efectuării testelor de gen pentru bărbaţii şi femeile care doresc să participe la evenimentele organizate de noul for mondial al boxului, scrie agenţia DPA.

Măsura a intrat, deja, în vigoare

Anunţul vine cu două săptămâni înainte de Campionatele Mondiale inaugurale de la Liverpool, din 4-14 septembrie.

Noua măsură a intrat în vigoare miercuri.

”Această politică are rolul de a asigura siguranţa tuturor participanţilor şi să ofere nivelul competiţional pentru bărbaţi şi femei”, a transmis World Boxing.

Toţi sportivii care doresc să participe la o competiţie organizată de World Boxing vor trebui să treacă prin cel puţin un test PCR de scanare medicală genetică pentru a stabili sexul la naştere şi eligibilitatea de a concura.

Luna trecută, World Athletics a introdus de asemenea test de sex pentru sportivii care vor să concureze la feminin.

Dezbaterea privind eligibilitatea de gen a atras mult atenţia în spaţiul public din vara trecută, de la Jocurile Olimpice de la Paris când algerianca Imane Khelif și taiwaneza Lin Yu-ting au câştigat medalii de aur după ce au primit permisiunea de a concura din partea Comitetului Internaţional Olimpic (CIO).

Totuşi, cu un an înainte, ele fuseseră descalificate de la Campionatele Mondiale de către Federaţia Internaţională de Box (IBA) după presupusele teste eşuate privind stabilirea genului.

CIO, care a gestionat ultimele două turnee olimpice de box după ce a suspendat IBA pentru diferite motive, a transmis faptul că atât Khelif cât şi Lin pot concura pentru că s-au născut şi au fost identificate drept femei.

World Boxing a fost recunoscută oficial drept partener de către Comitetul Executiv al CIO în februarie şi urmează să preia organizarea competiţiilor de box la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.