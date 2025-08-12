Nu s-a mai abținut! Ilie Dumitrescu a intervenit în ”războiul” Dan Șucu și Mihai Rotaru vs. Gigi Becali

În SuperLigă a izbucnit un adevărat scandal, după decizia Comitetului de Urgență al FRF, luată la inițiativa LPF, de a modifica regulamentul cu privire la înregistrarea jucătorilor pe lista A, fapt care a ajutat-o pe FCSB în cazul Malcom Edjouma.

”Vorbim de personalități, de oameni care au reușit în afaceri, care conduc destinele unor cluburi de fotbal. Nu e ok cu mesaje de genul ăsta.

A început Gigi. Nu știu, mai mult respect între părți. Nu poți să intri și să jignești pe toată lumea.

Mă așteptam ca Dan Șucu, care a venit așa, ca un personaj, să nu intre niciodată în dialoguri de genul și să fie ceva diferit, special.

Așa l-am perceput eu când am văzut că a intrat în fotbal. Am crezut că va schimba ceva și că vor mai veni și alți oameni care au reușit în afaceri.

Nu poți să nu răspunzi, dar cu mai mult respect. Și Gigi să aibă mai mult respect. Să se sune, să vorbească. Prea ușor să treci așa… Eu îi respect pe toți, Gigi, Șucu, Rotaru, Gino, dar nu poți să arunci așa…”