„Nu știu nimic”. Replica neașteptată a lui Cisotti la conferință înainte de FCSB – Bologna

Juri Cisotti (32 de ani) a prefațat meciul dintre FCSB și Bologna, programat în etapa a 3-a a „fazei ligii” Europa League. Deși va juca împotriva unei echipe de Serie A, mijlocașul italian nu știe nimic despre gruparea „Rossoblu”.

Juri Cisotti nu știe nimic despre adversar înainte de FCSB – Bologna

FCSB e obligată să spele rușinea din campionat în Europa League. Campioana României are această șansă joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, când primește vizita Bolognei. Cele două sunt adversare în etapa a 3-a de pe tabloul principal.

Roș-albaștrii l-au trimis la conferința de presă de dinaintea partidei pe Juri Cisotti. Italianul a vorbit despre eșecul cu Metaloglobus și despre poziția alarmantă din campionat, dar n-a știut să spună nimic despre trupa antrenată de Vincenzo Italiano.

„E normal că suntem dezamăgiți după ultimul rezultat, dar așa e fotbalul. Trebuie să ne gândim la viitor indiferent de ce s-a întâmplat în ultimul meci. Nu mai putem schimba nimic.

(n.r. – că joacă împotriva Bolognei, din Italia) Pentru mine nu e nicio diferență. E la fel ca oricare alt adversar din Europa. Nu știu nimic despre fotbalul italian.

Ultima dată când am jucat acolo a fost acum 10 ani. Fotbalul a evoluat, dar nu știu nimic. Sunt sigur că e o echipă bună, dar nu știu mai multe.

Cunosc fotbalul italian, dar nu știu cum a evoluat fotbalul. Nu pot spune nimic despre fotbalul italian”, a declarat Juri Cisotti, înainte de FCSB – Bologna.