„Nu voi mai pune la îndoială forța mea”, a spus Swiatek după victoria la Roland Garros

Poloneza Iga Swiatek, care se accidentase la coaste în luna martie şi la o coapsă în luna mai, a afirmat că nu va mai pune la îndoială forţa sa, după victoria obţinută la turneul de la Roland Garros, după ce a învins-o sâmbătă în finală pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (43 WTA), cu 6-2, 5-7, 6-4, informează AFP.

„Anul trecut, a fost o cofirmare că primul meu titlu (în 2020) nu a fost un concurs de împrejurări. Dar titlul acesta a fost mai dificil de obţinut din cauza accidentărilor, a presiunii şi a faptului că îmi apăram titlul. Deci, sunt foarte bucuroasă că am reuşit să gestionez toate aceste lucruri. Dar este un lucru de echipă în special cu Maciej (Ryszczuk, fizioterapeutul său), care s-a ocupat de sănătatea mea şi de micile accidentări pe care le-am avut. Graţie lui, eu am putut juca, după Indian Wells şi Roma. Deci, un mare mulţumesc echipei mele, pentru că fără ea, nu aş fi fost aici. Am simţit multă oboseală, dar am supravieţuit. Eu cred că nu voi mai pune la îndoială niciodată forţa mea”, a spus nr.1 mondial la conferinţa de presă de după finală.

„După suişuri şi coborâşuri în acest meci, am încetat să mă mai gândesc la scor. M-am bazat pe intuiţia mea, pentru că ştiam că pot juca mai bine dacă mă relaxez puţin. Asta m-a ajutat în setul trei. Dar, sincer, meciul a fost atât de lung, cu multe oscilaţii. Acum, nu mă gândesc la viitor, ci sunt doar fericită de ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni. Nu-mi fixez recorduri eu însămi sau obiective nebune. Ştiu doar că ce funcţionează bine pentru mine este să fiu bine cu mine şi să fac cu plăcere ceea ce fac”, a conchis Swiatek.

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul unu mondial, a câştigat turneul de la Roland Garros pentru a treia oară, sâmbătă, după ce a învins-o în finală pe jucătoarea cehă Karolina Muchova (43 WTA), cu 6-2, 5-7, 6-4.

Swiatek (22 ani), care a mai cucerit titlul la Paris în 2020 şi 2022, şi-a trecut în palmares al patrulea său trofeu de Mare Şlem, fiind şi campioană la US Open în 2022.

Pentru Muchova (26 ani) aceasta a fost prima finală la un turneu major.