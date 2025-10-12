Numai Messi putea face asta! Motivul incredibil pentru care starul Argentinei a plecat din cantonamentul campioanei mondiale

Deși a fost convocat de antrenorul Argentinei, Lionel Scaloni, pentru cele două meciuri amicale, din octombrie, împotriva Venezuelei și Puerto Rico, Messi a jucat în pentru Inter Miami, în ultimul meci din sezonul regulat al Major League Soccer.

Messi nu a jucat cu Venezuela, dar a evoluat pentru Inter Miami

Lionel Messi și-a condus echipa de club la o victorie cu 4-0 împotriva echipei Atlanta United. El a părăsit pentru scurt timp cantonamentul echipei naționale a Argentinei pentru a ajuta la obținerea celor trei puncte cruciale pentru echipa de club.

„A fost destul de simplu”, a spus antrenorul Miami, Javier Mascherano, despre folosirea lui Messi. „Am vorbit cu Scaloni și mi-a spus că îl va elibera, că nu îl va folosi cu Venzuela, deoarece voia să vadă alți jucători. Apoi, am vorbit cu Leo.

El a fost dispus să joace, chiar dacă s-a antrenat toată săptămâna cu echipa națională. Știm că este un jucător cu totul special. Este unic! Am văzut ce a făcut, cum ne-a ajutat să câștigăm. A marcat, ceea ce a fost important și pentru el”, a mai spus tehnicianul lui Inter Miami.