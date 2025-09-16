O altă legendă a lui Manchester United spune că antrenorul Ruben Amorim este în pericol, după rezultatele slabe înregistrate

Înfrângerea suferită duminică de Manchester United în faţa echipei Manchester City, scor 3-0, accentuează presiunea asupra antrenorului Ruben Amorim.

O înfrângere la care au asistat Sir Jim Ratcliffe, acţionar minoritar, Omar Berrada, director general, şi Jason Wilcox, director sportiv.

De la numirea sa în noiembrie 2024, Amorim a obţinut doar opt victorii în 31 de meciuri din Premier League.Pentru Gary Neville, fostă legendă a Manchester United şi acum consultant pentru Sky Sports, Amorim este în pericol.

„Manchester United este pe locul 14, suntem doar la patru meciuri”, a declarat el. „Nu putem intra în octombrie cu Manchester United pe locul 14 sau 15 în campionat, altfel antrenorul va avea probleme. Trebuie să înceapă să câştige rapid. Săptămâna viitoare, dacă pierd [împotriva echipei Chelsea], vor ajunge pe locul 15 sau 16. După cinci meciuri, suntem în octombrie şi ei sunt în jumătatea inferioară a clasamentului. Şi asta este imposibil, după ce au cheltuit 200 de milioane de lire sterline şi i-au oferit o perioadă de pregătire înainte de sezon”, a adăugat fostul internaţional.

„Situaţia trebuie să se schimbe rapid, iar ideea antrenorului trebuie acceptată foarte repede de jucători. Îmi fac griji pentru antrenor, îmi fac griji pentru ce se va întâmpla în următoarele săptămâni. Nu cred că este momentul să intrăm în panică, dar am mai văzut asta, am mai văzut acest film”, a subliniat Neville.