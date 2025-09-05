O echipă cu istorie în Superligă e în pragul falimentului

Ceahlăul Piatra Neamţ se confruntă cu o situaţie extrem de complicată din punct de vedere finanicar. Patronul Anton Măzărianu a declarat că se va retrage definitiv de la echipă.

„Nu s-a schimbat nimic faţă de acum două luni, atunci când am zis pentru prima oară că mă retrag de la Ceahlăul şi voi mai ajuta echipa doar până în septembrie. Iar, acum gata. A venit septembrie. Voi achita şi salariile pe august, iar eu unul voi spune stop.

Atât am putut ajuta acest club. Nu am luat prin surprindere pe nimeni cu decizia mea, deoarece am anunţat pe toată lumea încă de acum două luni că voi mai ajuta cu bani doar până în septembrie. Lucrul ăsta i l-am comunicat şi domnului Puşcaş şi probabil din acest motiv şi dânsul nu a mai rămas.

După ce voi achita şi salariile pe luna august îi voi lăsa pe cei din actuala conducere să se descurce cum vor putea. Nu mai este treaba mea. O să fie treaba lor cum şi de unde vor mai face rost de bani pentru salarii şi aşa mai departe.

Totuşi, poate că în ceasul al 12-lea Primăria şi cei din Consiliul Local vor interveni să ajute ca acest club să nu moară. Dacă au văzut că eu am plecat, atunci poate că vor veni dânşii să ajute echipa financiar. Sau poate că se vor găsi sponsori sau alţi privaţi care să ajute clubul, dar lucrul ăsta nu mai e treaba mea.

Însă, după acea umilinţă suferită la Chiajna, 8-0, atunci când efectiv mi-a fost mare, dar mare ruşine, observ că echipa şi-a mai revenit şi cred că sub actualul interimat tehnic este cel mai bine pentru ea.

Cred că dacă aveam structura asta de echipă anul trecut, în mod sigur făceam o treabă mult mai bună… Lăsaţi numele lui Marin Barbu că nu vine nimeni la Ceahlăul când ştie că nu e stabilitate financiară”, a declarat acesta, potrivit ProSport.