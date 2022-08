O echipă de fotbal anunță schimbarea numelui și țintește promovarea rapidă în Liga 1

City managerul municipiului Oradea, Mihai Jurcă, a anunţat luni schimbarea denumirii echipei de fotbal CAO 1910 Oradea în FC Bihor şi strategia generală, prezentându-l şi pe preşedintele noii entităţi, Sandor Kulcsar, unul dintre cei mai importanţi fotbalişti pe care i-a avut judeţul Bihor, în această funcţie din 1 august.

Mihai Jurcă a precizat, în conferinţa de presă, că, în urmă cu două săptămâni, în CL Oradea, s-a aprobat modificarea statutului clubului, în sensul ieşirii celor de la CAO 1910 din Asociaţia Club Sportiv CAO 1910, în locul lor intrând Consiliul Judeţean Bihor.

„Consiliul Judeţean Bihor intră în această asociaţie cu scopul de a creşte copiii din judeţ şi de a-i îndrepta spre fotbalul de performanţă. Este unul dintre principiile statutului, prin care se doreşte crearea unor fotbalişti de performanţă, aşa cum judeţul şi oraşul i-a mai avut, proveniţi din pepinierele proprii. Deşi denumirea asociaţiei este diferită, clubul va activa sub denumirea FC Bihor Oradea, denumire pe care o deţinem cu drepturi depline la OSIM, sigla, de asemenea. Federaţia Română de Fotbal ne-a permis să activăm în viitorul sezon competiţional sub denumirea FC Bihor, pasul cel mai important pentru relansarea fotbalului de performanţă din Oradea”, a spus Jurcă.

Astfel, clubul de fotbal va fi susţinut de Consiliul Local Oradea cu cel puţin 250.000 de euro pe an, bugetul urmând să fie actualizat la fiecare început de an, în timp ce, deocamdată, CJ Bihor nu are o contribuţie stabilită, fiind doar membri, cu o cotizaţie de 1.000 de lei pe an.

Municipalitatea a făcut acest pas, a menţionat Mihai Jurcă, pentru că avea asumată deja participarea în zona de fotbal, oraşul fiind implicat economic în alte ramuri sportive de succes – precum baschetul sau handbalul -, într-o manieră transparentă, ramuri sportive în care a reuşit să atragă sponsori şi parteneri privaţi importanţi.

„Acelaşi lucru îl vom face şi în cazul lui FC Bihor, cu cea mai mare transparenţă, astfel încât să-i convingem pe amatorii de fotbal că planurile sunt serioase şi apoi pe toţi cei care ne pot fi parteneri privaţi că acest proiect este unul responsabil, de încredere, astfel încât fotbalul din Oradea şi Bihor să poată evolua spre performanţă, spre cel mai înalt nivel.” a subliniat Jurcă.

Noul preşedinte al FC Bihor, Sandor Kulcsar, a declarat că se simte onorat şi responsabil să facă parte dintr-o asociaţie ai cărei membri sunt instituţii bihorene cu o contribuţie esenţială la dezvoltarea oraşului, fapt recunoscut pe plan naţional şi nu numai.

„Acum a venit momentul să aducem şi fotbalul bihorean la nivelul oraşului Oradea. Cel puţin. Asta ar însemna un proiect pentru fotbalul bihorean prin care FC Bihor să devină echipa fanion a judeţului,” a spus preşedintele clubului.

Corelat cu construcţia noului stadion, care va fi finalizat în anul 2026 sau 2027, preşedintele Kulcsar a vorbit despre o strategie pe următorii cinci ani, la finalul căreia echipa bihoreană să ajungă în Liga I.

În prima fază, debutul campionatului pe 27 august va fi atacat cu un lot foarte tânăr de jucători, majoritatea între 16 şi 18 ani. A fost adus recent, din Ungaria, portarul orădean Karoly Fila. Până în ianuarie, a precizat Kulcsar, se doreşte consolidarea echipei, atragerea, din domeniul privat, a unor persoane fizice şi juridice care să sprijine echipa şi în acest prim an să-şi asigure stabilitatea în Liga a III-a. Apoi, începând din anul competiţional 2023-2024, conducerea echipei îşi propune atacarea promovării în liga secundă. Şi mai departe, până în 2026.

„Ştiu că par scopuri îndrăzneţe. Suntem conştienţi că nu va fi o sarcină uşoară, pentru că, pe lângă buget şi echipă, sunt şi alte elemente care pot influenţa. Activitatea în liga a doua necesită un buget diferit faţă de nivelul ligii a treia. Ca direcţie, punem în primul rând atitudinea pozitivă şi o mentalitate corespunzătoare performanţei”, a spus Kulcsar.

FC Bihor va prelua, în baza unor relaţii de colaborare cu alte cluburi bihorene, cei mai buni jucători tineri crescuţi în Oradea şi Bihor, atât pentru echipele de copii şi tineret, cât şi pentru echipele de seniori, una în Liga a III-a şi alta în Liga a IV-a, care va rămâne sub denumirea de ACS CAO 1910, urmând a fi susţinută financiar de către Asociaţia Oradea Renaştem-Împreună.

Culorile clubului orădean sunt roşu şi albastru. Fotbaliştii vor avea antrenamente pe Stadionul ”Iuliu Bodola”, dar şi pe Baza Motorul.

Conducerea clubului mizează şi pe sprijinul fostelor glorii ale fotbalului bihorean, pentru a fi cooptate dacă nu în echipa tehnică, cel puţin într-un „Sfat al înţelepţilor”. Kulcsar a vorbit despre renumitul fotbalist Claudiu Keşeru, un model pentru tinerii care vor dori să ajungă la echipa fanion a judeţului.

Fotbalul bihorean a fost resuscitat în anul 2016, când o mână de oameni au decis să readucă la viaţă fotbalul local, în amintirea prestigiosului Club Atletic Oradea din anul 1910, câştigător al campionatului atât în România, cât şi Ungaria.