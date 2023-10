O fostă legendă a lui Dinamo vine cu soluții pentru echipa de suflet: „Are nevoie de 6-7 jucători peste cei de acum, altfel are au nicio șansă”

Echipa Dinamo se află într-o situație delicată în Superligă, aflându-se pe locul 15, penultimul, cu 2 victorii și 3 remize, după 12 etape.

Dinamo are nevoie de 6-7 jucători peste cei de acum, este convins Florentin Petre

Nou promovată, după ce a câștigatbarajul cu FC Argeș, formația antrenată de Ovidiu Burcă a adunat doar 9p. Dinamo joacă în runda a 13-a la Sibiu, cu FC Hermannstadt, pe 21 octombrie, de la ora 17:00.

Fostul mijlocaș la Dinamo, Florentin Petre crede că Ovidiu Burcă a pierdut controlul. „Depășit nu știu dacă e, îl văd speriat. Când intri în vestiar nu mai ai mamă, nu mai ai tată. Iar ideile care-ți vin, știu ce înseamnă vestiarul ăla, știa ce înseamnă mentalitatea asta.

Am jucat acolo atâția ani de zile, s-a dezvoltat cu noi, trebuie să mai fie și ajutat”, a subliniat Petre.

El nu exclude varianta ca Dinamo să retrogradeze, ba chiar este îngrijorat. „Orice se poate întâmpla, atât timp cât nu ai rezultat. Dacă nu aduc jucători, un ax central, eu știu, le trebuie cel puțin 6-7 jucători, peste nivelul care-l au. Altfel n-au nicio șansă”, a mai precizat el, potrivit Fanatik.

„Văd fel și fel de oameni care se dau dinamoviști și nu fac nimic. În momentul în care lași un brand ca acest club să se afunde și nu te zbați, nu investești, ca să-i aduci pe linia de plutire. Mai bine nu mergi acolo.

Uite ce se întâmplă, au ajuns acolo și? Au făcut cum am pățit eu cu Brăila, am promovat în Liga a 2-a și când m-am trezit cu 100.000 de euro am plecat mai departe, că să fac?

Când nu ai bani, tu, ca antrenor, nu poți să-li valorifici calitățile, nu ai unde să crești”, a încheiat Florentin Petre.