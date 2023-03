O fostă legendă a Stelei a reacționat după ce a văzut decizia instanței în cazul palmaresului echipei: „Este al celor care îl realizează!”

Instanța a decis ca procesul dintre FCSB și CSA Steaua asupra palmaresului să fie rejudecat.

Gabi Balint, fostul mare jucător al Stelei, a reacționat după ce a auzit hotărârea. Iată ce a spus.

„Palmaresul este al celor care îl realizează!”

„Despre povestea cu palmaresul, știu un lucru clar, că o parte din palmares este al meu, al lui Ilie, al lui Lăcă, nu al urmașilor, urmașilor noștri. Eu nu cred că Steaua va pierde palmaresul până în 1998, când a apărut schimbarea. Eu am fost acolo, am fost membru fondator, apoi am fost exclus și totul a fost un ‘Cum putem să punem mâna pe Steaua?’.

Palmaresul este al celor care îl realizează. Eu știu cum s-a făcut trecerea atunci, ce ilegalități s-au făcut. AFC-ul a fost falimentat intenționat, Gigi, cu noua asociație, a preluat tot ce a fost activ de la AFC, lucru care nu era normal în perioada aceea, a avut și niște probleme cu FISC-ul.

Apoi, Federația și Liga au făcut ilegalitatea de a permite toate schimbările în timpul campionatului, ceea ce nu era normal. Nu s-a făcut legal nimic. Asta a fost problema. Se poate da orice decizie în viitor, contează ce simte fiecare”, a spus Gabi Balint, pentru Digi Sport.