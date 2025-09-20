O fostă legendă a Universității Craiova, acuzată de hărțuire sexuală. FRF a demarat deja o anchetă

Fostă legendă a Universității Craiova, Ion Geolgău, acuzat de hărțuire sexuală față de mama unui junior. Federația Română de Fotbal (FRF) a demarat o anchetă internă după ce au apărut în mass-media conversații șocante, cu mesaje cu tentă sexuală, pe WhatsApp, în care Geolgău ar fi hărțuit o femeie al cărei copil urma să participe la selecția pentru lotul național de juniori.

FRF a anunțat că va verifica veridicitatea informațiilor prin proceduri interne, conform regulamentelor în vigoare, și face apel către mass-media să furnizeze toate datele relevante. De precizat că, în ultimii doi ani, Ion Geolgău nu a avut nicio implicare directă în procesul de selecție pentru loturile naționale, activitatea sa fiind limitată la coordonarea referenților zonali pentru taberele de vară la categoriile U11, U12 și U13.

Federația subliniază că integritatea este un principiu fundamental și că are un Cod de Etică strict aplicabil angajaților săi. Ancheta este în desfășurare, iar FRF va acționa în transparență pentru soluționarea situației.

„Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicităţii acestora prin proceduri interne, în deplină transparenţă şi conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federaţia Română de Fotbal face apel către reprezentanţii mass-media care au lansat respectivele informaţii să pună la dispoziţia FRF toate datele şi documentele pe care le deţin, precizează federaţia.

Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară şi un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaţilor, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituţiei.

Totodată, menţionăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecţie pentru niciun lot naţional. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenţilor zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 şi U11”, punctează FRF în propriul comunicat.