O glorie a Rapidului pune sară pe rană: „Echipa se chinuie, nu are mijlocași! Să vină Șumudică”

Rapid are un început de sezon dezastruos, cu o singură victorie și două remize în primele cinci etape.

„Echipa se chinuie, nu are mijlocași!”, a spus Nichi Dumitriu despre prestația Rapidului

Mai mult chiar, ultimele 3 goluri încasate au venit în urma unor jucători antrenați de Cristiano Bergodi, Bruan înscriind în propria poartă cu FC Voluntari, după care a fost copiat de Răzvan Oaidă și Borja Valle cu Petrolul.

Fosta glorie a Rapidului, Nichi Dumitriu, supranumit „Fachirul din Giulești”, este dezamăgit de ceea ce a văzut la echipa de suflet în primele 5 etape, dar mai ales în meciul cu Petrolul.

„M-am uitat mereu la toate meciurile Rapidului, dar nu-mi place deloc ce văd! Echipa se chinuie. E clar că nu are mijlocași, nu are jucători creativi care să facă diferența.

Papeau mai are sclipiri, dar e prea puțin. Cîrjan, când l-am văzut prima oară, am crezut că gata, a venit iar un fachir ca mine în Giulești. Dar nici el nu e încă ce trebuie. Are tehnică, dar nu are forță, viteză.

Iar când schimbi echipa de la meci la meci nu ai cum să ai rezultate. Nici Mutu nu făcea nimic cu echipa asta”, a spus Nichi Dumitriu, potrivit gsp.ro.

„Nu văd o ieșire din situația asta! Să vină Șumudică”, este dorința lui Nichi Dumitriu

Fostul atacant a făcut parte din echipa Rapidului care a câștigat primul titlu din istorie, cel din sezonul 1966/1967. „Galeria a cântat și la 0-1. Am citit că la final, fanii i-au apostrofat pe jucători, s-au luat de Bergodi și le-au strigat să le fie rușine, să plece toți.

Dar ce să facă și galeria?! Unde s-a mai văzut ca echipa să piardă și suporterii să cânte până spre final? Păi ei cântă de nota 10 și echipa joacă de 5.

Eu nu văd niciun viitor acestei echipe! Avea dreptate Rică Răducanu când spunea că i-e teamă de retrogradare. Din gură, e ușor să spui că vrei să fii pe locurile 1-3 și să te bați la campionat.

dacă mai pierd 2-3 meciuri, nu-i văd deloc bine. O să ne batem să supraviețuim. Bergodi are experiență, a avut rezultate, dar acum nu are lemn de lucru. Să vină Șumudică, dar înțeleg că nu e agreat de actuala conducere. Atunci ce vor să facă?!

Ce jucători să mai ia, dacă Budescu e cel mai tehnic din campionat, la anii lui. Înainte, fiecare echipă avea 3-4 jucători de excepție. Acum nu mai vezi unul.

Vine meci greu cu Farul. Noroc că sunt aproape calificați pentru play-off-ul de Conference League, poate vin cu echipA a doua în Giulești. Altfel e nasol rău.

Eu unul nu văd o ieșire din situația asta! Ceva trebuie schimbat dar nu știu ce ar putea să schimbe. Poate mă înșel dar așa văd lucrurile”, a încheiat el.