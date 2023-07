O glorie a Universității Craiova a fost dată afară de la club: „Dacă voiam să rămân de decor, îmi puneam o statuie”

Gheorghe Craioveanu a fost îndepărtat de la Universitatea Craiova de patronul echipei, Mihai Rotaru.

„Dacă voiam să rămân de decor mă duceam și îmi puneam o statuie în vreun muzeu”, a spus Gheorghe Craioveanu

Fostul atacant ocupa, încă din 2013, funcția de director de imagine. Rotaru i-a propus o altă funcție, care nu avea legătură cu clubul, dar Craioveanu a refuzat-o.

„Da! Este adevărat! De comun acord cu Mihai Rotaru am decis să închidem oficial colaborarea. Am avut o discuție cu Mihai săptămâna trecută. De la el a venit propunerea asta, nu de la mine. El mi-a zis că pot rămâne totuși alături de ei, dar nu în club. Dar în condițiile astea eu am zis că nu are rost să rămân așa.

Să rămân așa ca să ce? De decor? Dacă voiam să rămân de decor mă duceam și îmi puneam o statuie în vreun muzeu. Nu! Mulțumesc! Dragoste cu forța nu se poate. Eu am vrut să se întâmple alte lucruri la Craiova, dar nu mi-au ieșit. Eu am vrut titlul. Eu asta îmi doresc”, a spus el, potrivit prosport.ro.

Gheorghe Craioveanu îi respectă pe suporterii Universității Craiova, chiar dacă l-au numit trădător

Fostul atacant a avut un mesaj pentru suporterii Universității Craiova. „Nu am ieșit până acum în presă cu declarații, deoarece băieții se aflau înaintea meciului cu Dinamo și nu am vrut să le atrag atenția pe subiectul ăsta.

Am vrut să îi las să se concentreze doar pe meciul cu Dinamo. Eu voi rămâne în continuare un susținător al acestui proiect, iar lucrul ăsta îl fac pentru băieții de la Peluza Nord.

Am un deosebit respect pentru cei de la Peluza Nord. Eu nu am avut nimic nici cu băieții de la Peluza Sud 97, deși ei m-au făcut trădător. Însă, eu nu am trădat niciodată Universitatea Craiova.

Nu m-am dus să joc în viața mea la Steaua sau Dinamo. Eu în acest proiect al echipei lui Mihai Rotaru am intrat în 2013 datorită lui Corneliu Stroe. Nea Cornel m-a cautat și m-a rugat să mă alătur lor.

Mi-a spus că palmaresul Universității este la ei, iar eu pentru Universitatea fac orice. Nu am nimic cu Adrian Mititelu și nu cred că m-ați auzit pe mine să îl vorbesc public de rău. Dar acum asta este viața. Mihai mi-a propus încetarea oficială a colaborării, iar eu am acceptat.

Mihai Rotaru îmi propusese o altă variantă, dar nu am vrut. Nu pot rămâne așa de formă. Le urez la băieți multă baftă, iar eu așa cum am fost vreau să vă spun că eu sunt cel care l-am descoperit pe Mitriță, deși sunt convins că vor aparea alții acum să se bată cu pumnul în piept”, a mai spus el.