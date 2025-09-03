O legendă a fotbalului italian îl trage de urechi pe Cristi Chivu: „Dacă ești antrenorul lui Inter și pierzi cu Udinese, nu pot să te aplaud”

Arrigo Sacchi (79 de ani) l-a pus la zid pe Cristi Chivu (44 de ani) după Inter – Udinese 1-2. Uriașul antrenor italian știe ce îi lipsește românului pentru a se impune pe „Giuseppe Meazza”.

Cristi Chivu, pus la zid de o legendă a Italiei după ce Inter a pierdut cu Udinese

Fostul mare antrenor, Arrigo Sacchi, a vorbit despre startul de sezon al lui Inter cu Cristi Chivu pe bancă. Sacchi e de părere că românul are de muncă pentru a-i convinge pe jucători să îi urmeze filozofia.

„Este inevitabil. Dacă ești antrenorul lui Inter și pierzi acasă cu Udinese, nu pot exista aplauze. Inter este la jumătatea drumului: nu mai e echipa lui Simone Inzaghi și încă nu e echipa lui Cristian Chivu. E nevoie de răbdare.

Îi sugerez lui Chivu un singur lucru: să facă tot posibilul pentru a intra în mintea jucătorilor și să-i convingă să urmeze drumul pe care el l-a trasat.

Contra lui Udinese am văzut o echipă lipsită de armonie și echilibru. Or, armonia și echilibrul stau la baza oricărei mari echipe”, a declarat Arrigo Sacchi, conform