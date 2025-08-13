O legendă a lui Dinamo spune ce șanse au „câinii” să se bată la titlu în viitorul apropiat

Costel Orac, fost jucător emblematic al lui Dinamo, spune că echipa antrenată de Zeljko Kopic „are mai multă stăpânire de sine, se simte mai puternică”, însă are nevoie de o bancă mai puternică pentru a ajunge să se bată la titlu și pe locuri de cupe europene.

S-au făcut multe schimbări, au plecat 4-5 jucători care erau titulari. Kopic și cei care au rămas, dar și cei care au venit în perioada de transferuri, au adus constanță. Au apărut jucători buni.

E greu de spus când se va bate Dinamo din nou la titlu. În opinia mea, banca este încă subțire. Și anul trecut am suferit în anumite momente, nu prea aveam cine să vină de pe bancă la un nivel apropiat de titular. Ca să ai rezultate, să strângi puncte și să ajungi în cupele europene îți trebuie o bancă mult mai puternică”, a spus Costel Orac, potrivit Fanatik.ro.