O legendă a lui Leicester s-a transferat în Serie A

La 38 de ani şi după 13 sezoane petrecute la Leicester, atacantul englez Jamie Vardy s-a transferat la Cremonese, echipă nou-promovată în Serie A.

Internaţionalul englez (26 de selecţii între 2015 şi 2018) va juca pentru prima dată în carieră în străinătate, după ce a marcat 200 de goluri în 500 de meciuri cu Foxes şi, bineînţeles, a condus echipa sa către formidabilul titlu de campioană a Angliei în 2016.

El se alătură unei echipe în mare formă, care a câştigat primele două meciuri din Serie A, pe terenul celor de la AC Milan (2-1) şi apoi în faţa echipei Sassuolo (3-2).