O legendă a roș-albaștrilor a răbufnit: „FCSB nu are niciun viitor. A pierdut deja mii de suporteri!”

Ultimele evenimente petrecute la echipa lui Gigi Becali nu au făcut altceva decât să îi atragă afaceristului din Pipera și mai mulți contestatari, iar plecarea lui Edi Iordănescu a declanșat furia fanilor bucureșteni!

Unul dintre personajele din fotbalul românesc care și-a arătat dezamăgirea față de cele întâmplate a fost și Helmuth Duckadam, fostul președinte de imagine al FCSB-ului. Acesta a oferit acum o nouă reacție și a dezvăluit că nu îi prevede un viitor strălucit vicecampioanei României. Totodată, Duckadam este de părere că ultimul scandal de la club i-a făcut pe mulți dintre suporteri să se îndepărteze de echipa lui Gigi Becali.

„Eu nu am avut nicio contră cu Gigi Becali. O să încerc să mă abțin pe viitor să nu mai comentez. Am fost unul dintre oameni care chiar am crezut că se dorește performanță la FCSB prin aducerea lui Edi Iordănescu. Din păcate m-am înșelat. La ora actuală nu se vede că s-ar dori performanță și este o lipsă de respect față de milioanele de susținători ai echipei care de șase ani de zile așteaptă să se întâmple ceva cu această echipă. Din păcate nu văd un viitor prea măreț pentru această echipă.

Cu siguranță a pierdut suporteri și va pierde în continuare! Și nu câteva sute, ci zeci de mii. Dar nu neapărat că vor trece spre CSA Steaua. Sunt momente în care echipa nu are rezultate, dar când vezi că nici nu se dorește acest lucru atunci sigur că începe să nu îți mai pese și să nu te intereseze.

Nu știu dacă va fi bine ca suporterii FCSB-ului să îl conteste pe Gigi Becali la fiecare meci. Poate că ar fi mai înțelept să facă ce fac și eu. Te retragi în carapacea ta, îți vezi de treburile tale. Nu văd ce ar rezolva un război cu patronul.

Nu știu dacă FCSB va mai reuși vreodată performanțele din perioada lui Reghecampf. Au fost meciuri cu 50.000 de oameni pe Național Arena în cupele europene. Acest lucru nu cred că îl vom mai vedea niciodată. Niciodată! Suporterii FCSB-ului din București nu pot umple stadionul. În acea perioadă veneau suporteri din toată țara, ceea ce nu se va mai întâmpla.

Nu mă doare situația în care a ajuns Steaua (n.r.FCSB). E o afacere a domnului Becali. Noi care am susținut și susținem în continuare că FCSB este continuatoarea ne-am dorit ca lucrurile să fie altfel. Să ne batem la campionat, la Cupă. Asta își dorește un suporter. Dar în momentul în care pe cel care finanțează nu îl interesează acest lucru nu are rost”, a spus Helmuth Duckadam, potrivit Fanatik.