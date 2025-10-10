O nouă națională s-a calificat aseară la Campionatul Mondial 2026

Echipa naţională a Algeriei a dispus joi seara de Somalia, scor 3-0, şi s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale din 2026. Riyad Mahrez a fost cel mai bun de pe teren cu un gol şi două pase decisive.

Într-un meci care a contat ca fiind în deplasare pentru Algeria, dar pe care echipa maghrebiană l-a disputat practic pe teren propriu, la Oran, pe stadionul Miloud Hadefi, elevii lui Vladimir Petkovic au înfruntat echipa de pe ultimul loc al grupei G africane, Somalia.

La 34 de ani, căpitanul algerienilor, Riyad Mahrez a reuşit să facă un meci excelent. El a ofert pasa decisivă din care Mohamed Amoura, atacantul lui Wolfsburg, a deschis scorul în minutul 7, apoi a înscris golul desprinderii, în minutul 19.

Mahrez a fost din nou servantul lui Amoura, în minutul 57, când a fost stabilit scorul final. Algeria – Somalia 3-0 şi „Les Fennecs” ocupă primul loc în grupă, cu 22 de puncte, patru în plus faţă de Uganda, şi s-a calificat la turneul final al Cupei Mondiale 2026, care se va desfăşura în Statele Unite, Canada şi Mexic.

Algeria s-a calificat pentru a cincea oară în istorie la Cupa Mondială, după 1982, 1986, 2010 şi 2014.