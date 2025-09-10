O nouă plecare de la Farul Constanța

Farul Constanța și CSM Slatina au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Gabriel Buta la divizionara secundă până la finalul sezonului 2025-2026, se arată pe site-ul oficial al echipei din Constanța.

În vârstă de 23 de ani, Gabriel Buta este un produs al Academiei Hagi, iar în Liga 1 a debutat la 26 aprilie 2021, în partida FC Voluntari – FC Viitorul 1-0 și a evoluat până în prezent în 21 de partide pentru clubul nostru. Născut la Bicaci (județul Bihor), Gabriel Buta a mai jucat în carieră pentru Unirea Dej și FCU Craiova.