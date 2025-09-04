O pereche formată din două sportive va concura în Finlanda ca urmare a modificării regulamentelor

Două tinere sunt pe cale să devină prima pereche cu sportivi de acelaşi sex din dansul pe gheaţă din Finlanda, ca urmare a unei modificări istorice a regulilor federatiei de patinaj din această ţară, care deschide calea către o mai mare incluziune în acest sport.

Nu este prevăzută nicio modificare a regulilor internaţionale

Emma Aalto, în vârstă de 19 ani, din Finlanda, şi Millie Colling, în vârstă de 20 de ani, din Anglia, vor concura împreună în competiţiile interne finlandeze, în urma unei revizuiri a regulamentelor federaţiei, care se referă acum la dansatorii pe gheaţă ca „Skater A” şi „Skater B”, în loc de „bărbat” şi „femeie”. Schimbarea a fost făcută mai devreme în acest an, după ce duo-ul a depus o cerere pentru a concura împreună.

„Acum avem voie să concurăm în competiţiile naţionale din Finlanda… Suntem prima şi singura echipă de nivel secundar care face acest lucru”, a declarat Colling pentru Reuters.

Această mişcare a fost inspirată de decizia Skate Canada din 2022 de a elimina cerinţele de gen pentru echipele naţionale de dans pe gheaţă. Aalto şi Colling speră că şi comunitatea internaţională de patinaj va urma acest exemplu.

„Sperăm că poate o schimbare va avea loc treptat”, a spus Colling.

Cu toate acestea, în prezent nu este prevăzută nicio modificare a regulilor internaţionale. Fosta dansatoare pe gheaţă Kaitlyn Weaver, triplă medaliată mondială şi membră a Comitetului Tehnic pentru Dans pe Gheaţă al Uniunii Internaţionale de Patinaj, a declarat că problema a fost discutată, dar nu a fost propusă în mod oficial.