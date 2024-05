O regulă importantă ar putea fi eliminată din SuperLigă. Gino Iorgulescu a chemat la discuții patronii

Patronul lui FC Botoșani, Valeriu Iftime, a declarat că președintele LPF, Gino Iorgulescu, a chemat la discuții mai mulți finanțatori din SuperLigă și că regula U21 ar putea fi eliminată din campionatul viitor.

„Am o părere bună despre schimbarea regulii. Gino Iorgulescu ne-a invitat la o discuție tehnică, amicală. În urmă cu două săptămâni, am fost la o discuție cu patronii de la câteva echipe, a fost o chestiune informală. Vrem să demonstrăm că toți ne dorim să fim mai competitivi, ca fotbalul românesc să crească. Am vorbit cum ar fi mai bine: cu sau fără regulă. Am discutat care sunt argumentele pentru a construi un demers ca să scoatem regula u21.

La început am crezut că e benefică regula, s-a creat și acea națională din 2019. Atunci a fost o întâmplare fericită. Am vrea să jucăm toți cu copii de 17, 18, 19 ani. Un copil la 18 ani care joacă în Liga 1 ar putea reprezenta un venit interesant pentru club. Dar unui privat nu-i poți impune așa ceva. Mai ales că în Europa nu există regula asta.

Toate astea adunate ne dau credința, certitudinea că cine vrea să joace cu copiii în Liga 1 poate avea un stimulent financiar. Și eu, de exemplu, aș vrea ca de la anul Creț, de la mine, să fie titular, Mitrov la fel.

Vreau să am copii, caut continuu copii, dar nu trebuie să-mi impună mie Federația să joc cu fotbaliști de regulă u21. Ca să ce? Rezultatele arată că nu a fost bună regula u21”, a declarat Iftime, potrivit gsp.ro.