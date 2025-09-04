O țară care găzduiește Cupa Mondială din 2030 vrea să judece suporterii infractori pe stadioane

Marocul intenționează să înființeze comitete judiciare pe stadioanele care vor găzdui meciuri la Cupa Mondială de fotbal din 2030, care să judece rapid eventualele infracțiuni comise de fani, la turneul final găzduit împreună cu Spania și Portugalia, a anunțat ministrul marocan al Justiției, Abdellatif Ouahbi, citat, joi, de Reuters.

Inițiativa se numără printre mai multe reforme judiciare care au loc înaintea turneului, pentru a preveni ca tribunalele să fie copleșite de cazuri minore, a subliniat Ouahbi.

”Comitetele conduce de procurori, care vor colabora cu serviciile judiciare și securitate din stadioane, vor asigura judecata rapidă a incidentelor, cu respectarea procesului”, a explicat ministrul.

Marocul așteaptă ca evenimentul să dea un impuls turismului, care să atingă 26 de milioane de vizitatori în 2030, de la 17,4 milioane în 2024.

Pentru a-și modela strategia juridică, Marocul examinează evenimente sportive desfășurate, inclusiv recentele Jocuri Olimpice și Cupe Mondiale, a menționat ministrul.

Marocul va semna un acord de cooperare judiciară cu Spania și Portugalia, pentru a grăbi eventualele extrădări sau transferuri de cazuri și pentru a furniza reciproc asistență legală, a mai spus Ouahbi.

În ceea ce privește consumul de alcool în fan zone, Ouahbi a spus că Marocul a putut întotdeauna mențină un echilibru înyre tradițiile culturale, cu deschidere către ”așteptările internaționale”.

Deși alcoolul este disponibil în Maroc, țară predominant musulmană, consumul public de alcool este interzis.

”Discuțiile continuă în legătură cu un posibil cadru de reglementare pentru a aborda practicile comune în rândul suporterilor internaționali, inclusiv consumul de alcool, strict în zonele desemnate și în condiții clar definite”, a mai spus ministrul marocan.