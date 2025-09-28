O victorie şi două înfrângeri pentru campioana CSMV Alba Blaj în Ungaria

Campioana Volei Alba Blaj a pierdut două partide amicale şi a câştigat una, la turneul din Ungaria, în pregătirea noului sezon. Duminică, Volei Alba Blaj a învins campioana Ungariei, Vasas Budapesta, gazda turneului.

Echipa din Blaj va juca în grupa A din Liga Campionilor

Rezultatele obţinute de campioana României sunt: 2-3 cu Dresdner SC, 2-3 cu AO Thiras Santorini şi 3-2 cu Vasas Budapesta.

Volei Alba Blaj pregăteşte debutul în noul sezon, în 11 octombrie, când va disputa SuperCupa României, cu CSO Voluntari, pe teren propriu.

De asemenea, în Liga Campionilor va evolua în grupa A, cu campioana Turciei, VakifBank Istanbul (de 6 ori câştigătoare a Ligii Campionilor), vicecampioana Europei, Savino Del Bene Scandicci (Italia) şi o echipă venită din preliminarii, respectiv învingătoarea din dubla Volero Le Cannet (Franţa) – Janta Volej Kisela Voda (Macedonia)/Žok Gacko RD Swisslion (Bosnia şi Herţegovina).

Meciurile din grupele Ligii Campionilor vor avea loc în perioada 25 noiembrie 2025 – 4 februarie 2026.

Finalistă a Ligii Campionilor în 2018, Volei Alba Blaj, de opt ori campioană a României, va evolua pentru a şaptea oară în faza grupelor Ligii Campionilor.