„O vrei pe FCSB în play-off?”. Alexandru Musi a răspuns pe loc: „Cred că știi de ce”

Mijlocașul stânga de la Dinamo, Alexandru Musi (21 de ani), a comentat situația fostei sale echipe, FCSB, care are un început de sezon neașteptat de slab în Superliga și se află doar pe locul 11, cu 10 puncte după 11 etape. Musi a fost implicat într-un schimb important în mercato-ul de vară între Dinamo și FCSB, în care Dennis Politic a mers la FCSB, iar Dinamo a primit bani și pe Musi.

Întrebat dacă își dorește ca FCSB să prindă un loc în play-off, Musi a răspuns fără ezitare că da, pentru că derby-urile dintre Dinamo și FCSB aduc pasiune și interes din partea fanilor, făcând ca un fotbalist să se simtă cu adevărat pe teren.

„Nu mă așteptam, știm cu toții că FCSB a câștigat campionatul sezonul trecut. Cred că nimeni nu se aștepta ca FCSB să fie pe ultimele locuri.

(n.r. – Tu îi vrei în play-off?) Da! Cred că știi deja de ce, pentru că este un derby, acolo poți să spui că te simți fotbalist, când joci un derby”, a explicat Musi, pentru sport.ro.

Deși FCSB este pe 11, Dinamo se află pe locul 5, cu 20 de puncte, la 4 puncte distanță de liderul Craiova. Musi a contribuit semnificativ în acest sezon pentru Dinamo, marcând 3 goluri și oferind 2 assist-uri în 11 meciuri.