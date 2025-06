Obiectivele lui Neluțu Sabău pentru amicalele din cantonamentul din Austria: ”Urmează o perioadă în care trebuie să acumulăm”

FC Universitatea Cluj va juca patru meciuri amicale în cantonamentul de pregătire din Austria, contra divizionarei secunde SKU Amstetten (Austria) și a trei echipe din prima ligă cehă, respectiv Sigma Olomouc, Slavia Praga și Slovan Liberec.

Antrenorul Ioan Ovidiu Sabău a oferit o serie de declarații înainte de începutul stagiului de pregătire.

Tehnicianul a vorbit despre obiectivele stabilite pentru această perioadă, precum și despre transferurile realizate până acum.

În plus, Sabău a analizat adversarul din turul al doilea al Conference League, Ararat-Armenia.

”Avem putere de muncă și entuziasm, după o perioadă nu foarte lungă de pauză. Ne bucurăm că suntem din nou împreună. Urmează o perioadă în care trebuie să acumulăm, mai ales din punct de vedere fizic. Sunt multe schimbări, multe necunoscute. E o perioadă în care trebuie să ne pregătim bine, recuperăm și jucătorii care au fost accidentați. Cred că trebuie să ne îmbunătățim jocul, să fie un joc spectaculos și eficient, să ne îndeplinim obiectivele. Trebuie să arătăm mai bine ca anul trecut, nucleul de bază a rămas, toți jucătorii care au jucat si au fost importanți nu au plecat. E un mare avantaj pentru mine și pentru echipă.

Unii au venit mai târziu, sunt pregătiți, alții nu sunt pregătiți, dar cred că majoritatea echipelor se confruntă cu astfel de probleme, mai ales în perioada de vară, unde sunt multe schimbări. Sper să fi nimerit jucătorii, să se adapteze rapid, să fie potriviți pentru ceea ce ne dorim noi”, a spus Sabău.

”Din ce am văzut, e o echipă care an de an joacă în cupele europene. E o echipă de nivelul nostru, abordabilă, deci trebuie să credem și să fim pregătiți. Și ei se confruntă cu schimbări, au o altă strategie, un alt antrenor. Avem timp să ne studiem adversarul, au plecat mulți jucători, avem anumite informații.

Ca și club, e o experiență nouă, dar jucătorii, mulți dintre ei, au jucat și au deja meciuri internaționale. Nu se pune problema de emoții sau să plecăm cu șansa a doua, nu ne gândim la acest lucru”, a conchis antrenorul echipei ardelne.