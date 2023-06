Obiectivul lui Dan Petrescu la noua echipă: ”În doi ani şi jumătate de contract vreau să fac asta!”

Clubul sud-coreean Jeonbuk Hyundai Motors a anunţat că noul antrenor al echipei este Dan Petrescu.

După ce a fost prezentat la echipă, Dan Petrescu și-a setat noul obiectiv.

El vrea să câștige Liga Campionilor Asiei.

”Am jucat cu Jeonbuk în Liga Campionilor când eram în China şi am rămas surprins de ce am găsit acolo, iar în acel an au câştigat trofeul. Ăsta este obiectivul meu în doi ani şi jumătate de contract: să câştig Liga Campionilor Asiei.

În primul rând trebuie să iau campionatul, pentru că echipa este pe locul şapte. Va fi greu”, a spus Dan Petrescu, potrivit OrangeSport.

”Roberto Di Matteo m-a sunat, m-a întrebat dacă sunt interesat, el e consilier acolo. Am jucat împreună la Chelsea cinci ani. Am fost şi în China, şi în Rusia, am făcut asta mereu. Aveam nevoie de o nouă provocare, asta e clar. Orice negociere e lungă”, a spus Dan Petrescu, potrivit OrangeSport.