Obiectivul pe care și l-a fixat Jovan Markovic după ce a semnat cu Farul

Farul Constanţa şi Universitatea Craiova au ajuns la un acord privind transferul atacantului Jovan Markovic la formaţia constănţeană.

Atacantul vrea să ducă echipa pe primul loc

Născut la 23 martie 2001, la Belgrad, Jovan Markovic (1,83m) are 3 selecţii la naţionala de seniori a României şi a semnat cu Farul un contract valabil pentru următorii 3 ani.

„Vin cu gânduri mari. Vreau să câștigăm campionatul, să ajut echipa și să marchez multe goluri. Trebuie să mă antrenez bine, să joc cât mai mult. Vreau să ajut echipa cât mai mult.

Vrem să jucăm cât mai bine și să ducem echipa pe primul loc. Am vorbit deja cu mister Zicu. Sper să ne înțelegem cât mai bine și să facem treabă bună împreună”, a spus Markovic.

Câştigător al Supercupei României cu Universitatea Craiova în 2022, Markovic a debutat în Liga 1 în tricoul formaţiei din Bănie, iar până acum a mai evoluat pentru Academica Clinceni, FC Hermannstadt şi Oţelul Galaţi.

Până în prezent a disputat 161 de partide în toate competiţiile, reuşind să marcheze 32 de goluri şi să ofere 15 pase decisive.