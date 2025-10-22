Oblemenco, pe punctul de a erupe! Mihai Rotaru anunță spectacol total la meciul cu Noah din Conference League

Universitatea Craiova se pregătește să primească joi, 23 octombrie, de la ora 22:00, vizita echipei Noah în etapa a doua a fazei principale din Conference League, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Mihai Rotaru, principalul acționar al clubului oltean, a anunțat că sunt premise clare ca stadionul să fie plin, după ce s-au vândut deja între 11.000 și 12.000 de pachete pentru meciurile europene, iar începând de sâmbătă seara a fost deschisă și vânzarea biletelor individuale pentru cele aproximativ 11.000-12.000 de locuri rămase disponibile.

Rotaru este optimist privind evoluția echipei și speră ca Universitatea Craiova să obțină cele trei puncte în fața formației din Armenia, Noah, mai ales că este primul meci pe teren propriu în faza grupelor UEFA Conference League după mulți ani, nu în preliminarii. El a subliniat importanța sprijinului publicului și a afirmat că sunt toate condițiile ca „Oblemenco” să fie plin, ceea ce ar reprezenta un impuls pentru echipă.

Pe lângă aspectul legat de public, Mihai Rotaru a confirmat plata primelor de calificare pentru jucători, fiecare primind în medie câte 15.000 de euro, iar finanțatorul a declarat că nu au existat niciodată probleme cu plata banilor către fotbaliști.

”S-au vândut undeva la 11-12 mii de pachete și sâmbătă seară (n.r. 18 octombrie) s-a dat drumul la vânzarea pe locuri individuale.

Mai sunt undeva la 11-12 mii de locuri la vânzare. Ne dorim cele trei puncte cu Noah, mai ales că e primul meci pe ‘Oblemenco’ în grupa mare, nu în preliminarii, după zeci de ani.

E un meci pe care ne dorim să-l câștigăm, să punem trei puncte în clasament și două puncte în coeficient. Sunt premise clare ca stadionul să fie plin! Eu sper că se va umple”, a declarat Mihai Rotaru, conform Fanatik.

Adversarul oltenilor, Noah, a câștigat sezonul trecut titlul campioanei Armeniei și Cupa Armeniei, având un lot cotat la aproximativ 13 milioane de euro, o valoare mai mică decât cea a unor echipe din Liga 1 din România, dar oferind salarii consistente jucătorilor săi.