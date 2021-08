FCSB a învins-o, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1, pe Gaz Metan Mediaş, în etapa a 4-a a Ligii I.

Octavian Popescu a înscris golul victoriei, în minutul 78, cu un șut de la circa 20 de metri.

”Sunt foarte fericit, mi-am ajutat echipa chiar dacă am intrat în minutul 70. Am fost foarte stresat, poate au fost așteptări mari de la mine, dar am reușit să marchez. Am stat stresat pentru că nu îmi merge jocul, dar am prins curaj să trag acum spre poartă.

Am făcut suporterii fericiți, aștept acum meciul cu Rapid, vreau o atmosferă frumoasă”, a declarat Octavian Popescu după meci.

În urma acestui rezultat, FCSB a urcat pe locul 4, cu opt puncte în timp ce Gaz Metan Mediaş ocupă locul 11, cu patru puncte.

