Octavian Popescu, pregătit să plece de la FCSB: „Sunt suficient de matur, pot să fac pasul!”

Octavian Popescu se gândește deja la plecarea de la FCSB. Tânărul jucător simte că este pregătit pentru un campionat mai puternic.

Deși a început sezonul foarte slab, Tavi și-a revenit treptat către finele anului 2022. Iată ce a declarat.

„Sunt suficient de matur, pot să fac pasul!”

„E cel mai frumos în Anglia cu suporterii, stadion full şi cum fac la goluri… e incredibil. (n.r. pari hipnotizat de atmosfera din Anglia) E cea mai tare atmosferă.

(n.r. merită orice sacrificiu să ajungi la o echipă din Anglia?) Da, la orice echipă din Anglia. Eu mi-am pus de la început niste lucruri in minte… şi cred că fix cum am gândit, aşa a fost.

Când eram mic, ziceam <<lasă, că o să ajung la 18 ani să joc în Liga 1>>, am jucat în Liga 1… am zis că o să debutez la naţională la 19-20 ani, am debutat la naţională, până acum sunt în grafic.

(n.r. ce mai ai pe listă?) Campionat şi să plec cât mai repede în străinătate. Cred că sunt suficient de matur, pot să fac pasul, însa aştept să vină o ofertă, ceva, şi să vedem”, a declarat Tavi Popescu, pentru orangesport.ro.